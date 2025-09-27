[9.27 J1第32節](味スタ)※18:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF 2 深澤大輝DF 4 林尚輝DF 6 宮原和也MF 7 森田晃樹MF 8 齋藤功佑MF 14 福田湧矢MF 26 内田陽介MF 38 唐山翔自MF 40 新井悠太FW 9 染野唯月控えGK 21 長沢祐弥DF 15 鈴木海音MF 16 平川怜MF 17 稲見哲行MF 19 松橋優安FW 25 熊取谷一星FW 39 仲山獅恩FW 45 寺沼星文FW 71 平尾勇人監督城福浩[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作D