[9.27 J1第32節](パナスタ)※17:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 22 一森純DF 2 福岡将太DF 3 半田陸DF 4 黒川圭介DF 20 中谷進之介MF 7 宇佐美貴史MF 13 安部柊斗MF 17 山下諒也MF 51 満田誠MF 97 ウェルトンFW 23 デニス・ヒュメット控えGK 1 東口順昭DF 5 三浦弦太DF 15 岸本武流MF 10 倉田秋MF 16 鈴木徳真MF 27 美藤倫MF 44 奥抜侃志MF 47 ファン・アラーノFW 11 イッサム・ジェバリ監督ダニエル