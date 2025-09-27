[9.27 J1第32節](豊田ス)※17:00開始主審:中村太<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 16 武田洋平DF 3 佐藤瑶大DF 13 藤井陽也DF 70 原輝綺MF 7 和泉竜司MF 10 マテウス・カストロMF 14 森島司MF 15 稲垣祥MF 27 中山克広FW 11 山岸祐也FW 18 永井謙佑控えGK 21 杉本大地DF 2 野上結貴DF 20 三國ケネディエブスDF 55 徳元悠平MF 8 椎橋慧也MF 9 浅野雄也MF 26 加藤玄FW 22 木村勇大FW 77 キャスパー・ユンカー監督長谷川