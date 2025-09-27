北海道内では、岩見沢市と札幌市で事故が相次ぎました。このうち岩見沢市では軽乗用車と軽トラックが衝突し、あわせて3人が病院に搬送されています。事故があったのは、岩見沢市北村豊正の交差点です。9月27日午後1時半すぎ、目撃者から「車と車の交通事故で負傷者が3人いる」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、軽乗用車と軽トラックが衝突し、軽乗用車に乗っていた90代男性を含むあわせて3人が病院に搬送された