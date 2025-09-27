北朝鮮による拉致被害者家族が講演を行い、「なぜ、こんなに長い間解決ができないのか」と日本政府に強く訴えました。田口八重子さんの長男・飯塚耕一郎さん「いまの時点で、北朝鮮で日本の救出を待っている我々の家族がいる。家族は四十数年が経過しても、ずっと我々の救出を待ち続けている。なんで、こんなに長い間、解決できないんだという気持ちを政府に、ぶつけさせていただいている。残った被害者を救出して、日本に連れて帰