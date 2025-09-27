◇男子ゴルフツアーパナソニック・オープン第3日（2025年9月27日大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、ツアー2勝の河本力（25＝大和証券）が4バーディー、1ボギーの68で回り、首位と4打差の4位で最終日を迎える。15番パー4、残り150ヤードの第2打をピン5メートルにつけ、バーディー。初日はボギーを叩いたホールで初めてスコアを伸ばし、「嬉しいです。そこは目標だった」と声を弾ませた。3年