◇セ・リーグ阪神―中日（2025年9月27日甲子園）阪神のグラント・ハートウィグ投手（27）が、緊急降板した。9回に2番手としてマウンドに上がるも、先頭打者・森駿太内野手に2球を投じたところで体に異変を訴えた。箇所は左脇腹と見られる。ハートウィグは治療のためベンチに下がり、そのまま交代。プロ3年目の右腕・茨木秀俊投手が、甲子園初登板を果たした。