9月20日放送のABEMA「給与明細」では、人気セクシー女優・逢沢みゆが、アイドルから女優へと転身した理由を明かした。【映像】水着姿の逢沢みゆ逢沢は、自身の経歴について、「12歳から17歳までの5年間、アイドルをしてたんですけど、それを辞めて、幼稚園の先生を2年やっていた」と説明する。しかし、「ずっと表で活動してたのもあったので、物足りないというか…。アイドルでの未練もあったし、もう1回こっちの世界で輝ける