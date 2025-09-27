北海道警本部北海道むかわ町で男性の遺体が地中に遺棄された事件で、道警は27日、死体遺棄容疑で札幌市白石区、会社役員大上文彦容疑者（49）を再逮捕した。大上容疑者は被害者の同市豊平区、職業不詳西村隆行さん（55）の知人。事件前、西村さんに暴行を加えてけがをさせたとして、傷害容疑で8〜9月に2回逮捕されていた。再逮捕容疑は8月3日午前0時20分〜3時55分ごろ、苫小牧市の会社員梅津悠希容疑者（36）＝死体遺棄容疑で