「阪神−中日」（２７日、甲子園球場）阪神のハートウィグが、わずか２球で負傷降板した。２点ビハインドの九回に２番手として登板。先頭の森駿に対して２球目を投げた際に異変を訴えた。右腕は安藤投手コーチとトレーナーとともにベンチへ引き上げると、そのまま交代。急遽、茨木が甲子園での初マウンドに上がった。