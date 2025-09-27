◆パ・リーグロッテ―日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムのレイエス外野手がかかと痛の影響でスタメンを外れた。今季、本塁打、打点のリーグ２冠の主砲はシーズン中からかかとに違和感を抱えていた。新庄監督は試合前に取材に応じ、「（これまで）片足だったんですけど両足。負担かかって。（片方を）かばうと（もう片方の）こっちにも負担がくるから。しかもグーって押し込むバッターだから。痛いっちゃ痛