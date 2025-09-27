◆女子プロゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン第２日（２７日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）第２ラウンドが行われ、強風のなか７０で回った前週優勝の神谷そら（郵船ロジスティクス）、６９と伸ばした工藤遥加（加賀電子）、７３の後藤未有（大東建託）、穴井詩（ゴルフ５）、三ヶ島かな（ランテック）、吉本ここね（不二サッシ）の６人が通算４アンダーで首位に並んで最終日