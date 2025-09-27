◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラＤ大阪）【楽天】１（中）中島、２（二）小深田、３（三）黒川、４（指）ボイト、５（一）浅村、６（左）鈴木大、７（遊）宗山、８（捕）太田、９（右）小郷、▽投＝荘司【オリックス】１（左）中川、２（三）宗、３（二）太田、４（一）頓宮、５（捕）若月、６（右）杉本、７（指）森、８（遊）紅林、９（中）広岡、▽投＝山下