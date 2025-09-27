◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）【ソフトバンク】１（左）柳田、２（二）川瀬、３（三）栗原、４（一）中村、５（右）柳町、６（中）牧原大、７（指）山川、８（捕）海野、９（遊）野村、▽投＝有原【西武】１（中）西川、２（遊）滝沢、３（左）渡部聖、４（一）ネビン、５（二）山村、６（指）セデーニョ、７（三）デービス、８（捕）古賀悠、９（右）古川、▽投＝高橋光成