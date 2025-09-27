◆パ・リーグロッテ―日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリン）【日本ハム】１（右）矢沢、２（中）五十幡、３（遊）水野、４（指）郡司、５（一）清宮幸、６（二）石井、７（左）水谷、８（捕）進藤、９（三）奈良間、▽投＝達【ロッテ】１（左）西川、２（指）寺地、３（右）岡、４（一）ソト、５（三）上田、６（捕）佐藤、７（中）高部、８（遊）友杉、９（二）小川、▽投＝種市