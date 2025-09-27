◇大相撲秋場所１４日目（２７日、両国国技館）８場所ぶりに幕内に復帰した東前頭１６枚目・友風（中村）が東９枚目・翠富士（伊勢ケ浜）をはたき込んで９勝４敗。６年ぶりの２ケタに王手をかけた。頭で当たる立ち合いで翠富士と距離を取って、前に圧力をかけ、首根っこを押さえたはたき込んだ。「自分の相撲が取れました。集中していたと思います。勝ち越した後に集中していきますと言いながら、集中できなかったこともありま