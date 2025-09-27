◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２７日、中山競馬場昨年の覇者ルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、１５時５５分に１年ぶりの中山競馬場に降り立った。堂々と厩舎に収まり、Ｇ１馬の雰囲気を漂わせた。吉松助手は「輸送は特に問題なく、落ち着いていました。牧場で乗っていただいて順調に来られたし、骨折明けだった昨年より調整は全然、楽でした