元フジテレビでフリーの久慈暁子アナウンサーが披露した私服姿に、称賛の声が集まっている。２７日までにインスタグラムで「ふんわりワンピを着た日最近少し涼しくなってきたけど今日は暑かった」とつづると、私服姿の写真複数枚をアップ。肩ひも部分がリボンになったノースリーブワンピースを着こなしており、「＃私服」のハッシュタグが付けられた。この投稿にファンからは「ワンピースお似合いで素敵です」「かわいい…