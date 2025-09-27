◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２７日・甲子園）「３番・右翼」で先発出場した中日のブライト健太外野手が、途中交代した。８回の第４打席。１死一、二塁から投犠打を決め、一塁を駆け抜ける際に足を気にする様子を見せた。ベンチで井上監督やトレーナーらが声をかけており、ベンチ裏で治療を受けているとみられる。８回からは、ブライトに代わって、上林が右翼の守備に就いた。