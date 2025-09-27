俳優・アーティスト、のん（32）が27日までに、自身のブログを更新。俳優の吉永小百合（80）が主演を務める映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（10月31日公開）の完成披露試写会で、共演する俳優の天海祐希（58）との2ショットを披露し、喜びをつづった。【写真】まるで姉妹のよう…天海祐希との貴重2ショットを公開したのん映画は、女性として世界で初めてエベレスト登頂を果たした登山家・田部井淳子さんの半生を壮大な