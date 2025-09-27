医師不足で必要な手術が受けられない未来が目前に迫っている。『AIに看取られる日2035年の「医療と介護」』（朝日新書）を出した医師の奥真也さんは「AIやICT（情報通信技術）の進歩は、医療サービスの不足や地域的な偏りをなくすことに間違いなく寄与する」という――。■深刻化する医師の不足と偏在AIを医療に導入することのメリットだと信じられていることのひとつに、「医師不足の解消」があります。経済協力開発機構（OECD