死者・行方不明者あわせて63人と、戦後最悪の火山災害となった御嶽山の噴火から、きょう27日で11年です。麓の長野県王滝村では追悼式が営まれ、犠牲者を悼みました。噴火が起きた午前11時52分に、ささげられた鎮魂の祈り。御嶽山の麓の長野県王滝村では27日、遺族や関係者など、およそ60人が参列して追悼式が営まれました。11年前に発生した御嶽山の噴火災害では、58人が亡くなり、今も5人の行方が分かっていません。息子の亮太さ