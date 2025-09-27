天皇陛下と長女の愛子さまは、伴侶とする動物との暮らしを考えるフォーラムに、私的に出席されました。天皇陛下と長女の愛子さまは27日午後、都内で開催されている「日本臨床獣医学フォーラム年次大会2025」の会場を訪問されました。このイベントは、日本臨床獣医学フォーラムが主催していて、今回は犬や猫などの「伴侶動物」との暮らしについてをテーマに、様々なセミナーが行われています。動物愛護に関心を寄せるとともに、お住