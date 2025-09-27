親は不登校児とどのように関わるべきなのか。精神科医の村上伸治さんは「不登校を直接なくす努力を熱心にすればするほど、事態は悪化してしまう。必要なのは不登校をなくす努力をやめ、敵対していた親子が同じ方向に歩み始めることだ」という――。※本稿は、村上伸治『発達障害も愛着障害もこじらせないもつれをほどくアプローチ』（日本評論社）の一部を再編集したものです。■不登校のきっかけが解決しても学校に行けない不登