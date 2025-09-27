■数億円の価値「年寄名跡」を無料で令和元年の秋場所前、横綱・白鵬が日本国籍を取得した。時事通信フォト＝写真大相撲を支えてきた横綱の排除なんてことが起こりうるのか。 - 時事通信フォト＝写真これで引退後は親方となり、角界に残って後進の指導にあたれる。卓越した実績を持つ横綱にのみ与えられる「一代年寄」（年寄名跡を取得せず、自らの四股名を部屋名にできる特例）となり、白鵬部屋を持つことができるのだ。2019年6月