テレビ朝日系「庄司＆ミキティの覗き見バラエティ今でも好きですか？」が２７日に放送され、藤本美貴、品川庄司・庄司智春がＭＣを務めた。よゐこ・濱口優、タレント・南明奈夫妻が登場。交際のきっかけなどを振り返った。濱口と南は２０１８年に結婚。１８歳差婚でも話題を集めた。南は交際のきっかけについて「和田アキ子さんのお誕生日会行ったときですね。私が１人でポツンとしてたんです。人見知りで他の人ともしゃ