「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、喧嘩自慢対抗戦で千葉と名古屋が激突。２−２で迎えた大将戦で、名古屋代表の“尾張の暴走愚連隊”暴君つよしが、千葉代表の“戦うセールスマン”タンク内藤を延長判定５−０で下し、名古屋が勝利を収めた。その後は大宮、北海道、大阪の喧嘩自慢が金網になだれ込んで騒