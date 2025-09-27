日本ハムの新庄剛志監督（53）は27日、ロッテ戦（ZOZOマリン）前に取材に応じ、この日出場選手登録を抹消した万波中正外野手（25）について言及した。新庄監督は、万波の抹消の理由について「腰痛」と明かし、「3日前くらいから（腰を）回すのもつらくて…スタメンだったんだけど外した」と症状を説明。10月11日から始まるクライマックスシリーズ（CS）までには「大丈夫だと思う」と間に合う見込みであると語った。万波は9