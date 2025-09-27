５人組人気ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢が２７日、神奈川・秦野で行われた、同市最大の観光イベント「第７８回秦野たばこ祭」（２８日まで）に出席。８日に脳腫瘍と、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されたことを公表してから初の公の場となった。国民的バンドのメンバーに忍び寄った病魔が公にされてから約２０日。「幼い頃から欠かさずに参加してきました」という、地元・秦野最大の祭りに真矢の