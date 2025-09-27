俳優の石坂浩二（84）が27日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。趣味のプラモデルについて語った。所有しているプラモデルの数を問われると「個数は数えたことない。3つの部屋に分散している。いっぱいじゃないですけど。そんなたいしたことない。200ぐらい」と明かした。この数は「組み立ててない」プラモデルのことで、「組み立てて飾ってあるのは40ぐらい」と説明。