フリーアナウンサーの松丸友紀（44）が26日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）に出演。息子の子育てにおいて心がけていることを語った。この日スタジオでは「子育てで大切にしていること」について話題が上がった。現在8歳の長男を育てている松丸アナは、「自分の思ったこととか嫌なこと、もやもやした気持ちをちゃんと言語化して相手に伝えるって実は社会に出て凄い大事なことだなと思っ