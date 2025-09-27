28日は西・東日本付近にのびる前線に向かって湿った空気が流れ込む影響で、西日本ではくもりや雨となり、雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。東・北日本にも湿った空気が流れ込みやすくなり、西から次第に雲が広がって夜を中心に雨の降る所がある見込みです。南西諸島は概ね晴れますが、所々でにわか雨がありそうです。最低・最高気温はともに全国的に平年並みか高いでしょう。ただ、最低気温は27日と比べると同じくらいか