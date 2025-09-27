第5日、優勝戦進出を決めた新開航（手前）＝ボートレース宮島ボートレースの第12回ヤングダービー（プレミアムG1）第5日は27日、広島県のボートレース宮島で準優勝戦（第10〜12レース）などが行われ、新開航（福岡）ら各レース2着までの6選手が28日の優勝戦に進出した。第10レースは5コースの井上忠政（大阪）が鮮やかなまくりを決めて1着。6コースの中村日向（香川）が2着に食い込んだ。第11レースは中山翔太（三重）がイン