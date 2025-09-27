土壇場で踏み止まった。カーリング混合ダブルスのミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦３日目（２７日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、決勝の第１戦が行われ、松村千秋（中部電力）、谷田康真組が小穴桃里、青木豪組に７―５で勝利。１次リーグを含めた通算成績を１勝２敗とした。今大会は１次リーグの成績を持ち越した３戦先勝方式で争う構図。松村、谷田組は小穴、青木組に連敗を喫しており、負けたら終わ