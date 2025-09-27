9月27日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、フリーガー（牡2・栗東・矢作芳人）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のエアビーアゲイル（牝2・栗東・辻野泰之）、3着に1番人気のモスカテル（牝2・栗東・石坂公一）が入った。勝ちタイムは2:01.5（良）。【新馬/阪神4R】キズナ産駒 ホワイトオーキッドがデビューV3億円ホース馬群に沈む…2歳新馬戦・イエッサーと武豊騎手坂井瑠星騎乗の3