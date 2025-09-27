今年もレストラン＆ホテルのガイド本の権威、「ミシュランガイド東京2026」が発刊され、東京・恵比寿のウェスティン・ホテル東京にて、新規掲載店やアワード受賞店の発表セレモニーが開催された。総掲載軒数は526、うちそれぞれのカテゴリーで評価を上げたり新規に取り上げられた飲食店・レストランは73軒にのぼる。【画像】「ミシュランガイド東京2026」アワード発表セレモニーの様子（写真11点）セレモニーに先立つ報道向け会見