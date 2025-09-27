◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）地方競馬の名手が秋のＪＲＡ・Ｇ１開幕を告げるスプリンターズＳの予想を披露した。２７日に放送されたテレビ東京系「ウイニング競馬」（土曜・後３時、ＢＳは２時半）でゲスト出演したのは、金沢競馬で今年６月に地方通産３２００勝を達成した吉原寛人騎手（４１）＝加藤和義厩舎＝。騎手目線から見た本命馬を発表した。吉原が本命に推したの