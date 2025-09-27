◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第３日（２７日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、４年ぶり２勝目を狙う片岡尚之（フリー）が１３位で出て８バーディー、１ボギーでこの日最小の６４をマークし、通算１５アンダーで３打差２位に浮上した。２番、３番で連続バーディーを奪い、３番を落とした直後の４番でバウンスバックした。６つ伸ばして迎えた最終１８番パー５は、第１打