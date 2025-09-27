この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 面倒見が良い大型犬、癒やされる3ショットに1700いいね 豆柴うに&ゴールデンレトリバーおから(@uni_okara0725)さんが投稿したある写真。わが子と愛犬が仲良くしている姿は、とても尊いですよね。そんな