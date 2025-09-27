お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）と山内健司（44）が27日までに更新されたYouTubeチャンネル「かまいたちチャンネル」に出演。 学校で今はやらなくなったことに驚く場面があった。今回は、昔は当たり前にあったけど、実はもうなくなっているモノをチェックする企画。その内の一つに、座った状態で頭までの高さを測定する「座高測定」が挙げられた。「え！？座高測定ないの？」と驚いた山内は「めっちゃ嫌やったも