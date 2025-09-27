◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(27日、ベルーナドーム)2年連続のリーグ優勝まで「M1」と王手のソフトバンク。この日のスタメンを発表しました。野手は前日の一戦から野手1選手を入れ替え。近藤健介選手がベンチスタートとなり、「4番・ファースト」で中村晃選手を起用しました。先発マウンドにあがるのは有原航平投手。9月は3登板すべてでQSを記録しており、月間防御率2.45と安定した投球を披露しています。この大事なマ