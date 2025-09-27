◇MLB ドジャース3-2マリナーズ(日本時間27日、T-モバイル・パーク)ドジャースは接戦でマリナーズに勝利。試合後、ミゲル・ロハス選手がこの日リリーフ登板した佐々木朗希投手について語りました。2度目のリリーフ登板となった佐々木投手は、1回12球を投げて被安打1、2奪三振、無四球、無失点。前回から中1日でのマウンドでしたが、最速は100.1マイル(約161.0キロ)を計測しました。ロハス選手は佐々木投手について、「朗希が試合に