小林鷹之氏自民党総裁選に立候補した小林鷹之元経済安全保障担当相が、防衛費を国内総生産（GDP）比で2％超に増額すべきだと主張している。2027年度に関連経費と合わせて2％に引き上げる政府の方針を上回り、防衛力強化を重視する保守層を意識したとみられる。ただ具体的な使途や必要な財源は不明確で、生煮え感もにじむ。「2％では到底足りない。必要な額は積み増す」。小林氏は16日の出馬表明会見で、北大西洋条約機構（NATO