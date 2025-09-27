２７日午前９時半頃、新潟県南魚沼市宮の三国川の河川敷で、埼玉県行田市の７０歳代男性が体長約１メートルのクマに襲われ、頭をかまれたり、顔をひっかかれるなどした。男性は病院に搬送されたが、命に別条はない。南魚沼署によると、男性は釣りをしようと河川敷を歩いていたところ、クマに遭遇した。