パラ陸上世界選手権の男子5000メートル（視覚障害T11）で力走する唐沢剣也（右）＝ニューデリー（日本パラ陸連提供・共同）パラ陸上の世界選手権は27日、ニューデリーで開幕し、男子5000メートル（視覚障害T11）は昨夏のパリ・パラリンピック銀メダルの唐沢剣也（SUBARU）が15分23秒38で2大会ぶり2度目の優勝を果たした。和田伸也（長瀬産業）は失格。唐沢は日本パラ陸上競技連盟を通じ「ガイドの2人がともに素晴らしいレース