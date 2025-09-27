お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が26日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）と生出演。父からの遺伝を気にして、今から対策していることを明かした。粗品は先週の放送で、夜間の頻尿を告白。さらに「喉乾くねん、俺」と打ち明けた上で「これは起きてる時に。異常に。これらが糖尿病のなんか…症状ちゃうか？俺、父ちゃん糖尿病やったから、予備軍や。（遺伝的