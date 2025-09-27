自分の容姿に自信が持てず、周囲と比べて落ち込んでしまった経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。X（旧Twitter）で漫画を投稿している、うみの韻花さんが公開した『初めての彼氏に裏切られて整形した話』は、そんな容姿コンプレックスを抱えた女性をリアルに描き、大きな反響を呼んでいます。【漫画】『初めての彼氏に裏切られて整形した話』（全編を読む）物語の主人公・鈴木優菜は、外見に自信のない27歳の女性。可愛い後