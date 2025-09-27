歌舞伎役者の片岡愛之助（53）が27日までに自身のブログを更新。「B'z」稲葉浩志（61）との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。「ルパン歌舞伎（祝）第2弾新作決定！！！！」と題し「南座『流白浪燦星』初日より本日千穐楽まで全日完売！！！！！！有難う御座いました」と感謝。また、「この前稲葉さん御夫妻と私達夫婦、4人で食事した時に絶対行きたいと言って下さり」と稲葉との交友関係を明かすとともに、「朝から御夫