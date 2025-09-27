新潟テレビ21（UX）の高橋泉アナウンサー（※高＝はしごだか）が、27日までに自身のインスタグラムを更新し、大阪・関西万博での貴重ショットを公開した。【写真】UX高橋泉アナとトルクメニスタン大統領の“2ショット”高橋アナは、トルクメニスタン館を訪れ、セルダル・ベルディムハメドフ大統領の肖像と“2ショット”。「万博のパビリオンで個人的に惹かれたトルクメニスタン大統領の肖像画が出迎えてくれました」と報告