お笑い芸人の山田花子（50）が24日、「母褒められる」と題し自身のブログを更新。長男（13）、次男（9）に「絶賛されました」という、手作りの夜ごはんを披露した。【写真】「おいしそう」「長男さん、旦那様にそっくりですね」山田花子の手料理／食事を楽しむ長男＆次男この日のメニューは「タコライス」と「人参しりしり」。今年、中学生になった長男の希望で「別皿スタイル」に盛り付けたことを明かし、おぼんに並ぶ料理や